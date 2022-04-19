威剛(3260)旗下威速登金卡多電動三輪車獲嘉里大榮(2608)物流採購，周二舉行首批交車典禮，成為嘉里大榮新一代宅配物流車隊車款，正式開啟台灣商用電動三輪車物流新頁。威剛集團董事長陳立白表示，相較於四輪與兩輪電動車，兼具高負載及靈活性的金卡多電動三輪車更適合台灣地狹、巷弄多的都會區，讓最後一哩路的物流服務做到更好。在宅配物流商機持續擴大之下，威速登金卡多今年起將陸續出貨，成為電商平台、物流業者與餐飲配送的最佳智慧綠能幫手。

威剛進一步指出，物流業者對電動三輪車引頸期盼已久，金卡多電動三輪車在車型設計、安全規劃就是以滿足四輪與兩輪物流之間的市場需求為出發點。與四輪車相比，金卡多僅有2.5公尺迴轉半徑車身，加上一鍵倒車功能，即使在狹小巷弄也能輕鬆穿梭。同時，載重量達200公斤，載貨量是二輪車的4~5倍，並提供空車平坡連續行駛110公里的省電續航力，能大幅節省物流人員搬運時間與體力，也解決物流業者人力不足的問題，提高物流效益。此外，金卡多更是目前全台唯一符合歐盟L5e車款過彎穩定性規定的電動三輪車，讓使用者能兼顧運輸效益與行車安全，同時威速登針對海外市場發展的充電款電動車也計畫將在今年下半年推出。

桃園市大家長鄭文燦市長、經濟部次長曾文生周二也共同出席威速登金卡多電動三輪車於桃園舉辦之交車典禮。桃園市市長鄭文燦強調，綠色低碳城市一直是桃園發展為國際化都市的重要指標之一，近年來桃園市除了持續加碼電動機車購車補助，也積極打造電動車友善環境，相信威速登金卡多成為台灣綠色物流生力軍之後，將有助於加速桃園成為綠色城市。經濟部次長曾文生表示，電動車已是全球減碳新趨勢，台灣2050淨零排放路徑也訂下2040年新售小客車/機車全面電動化的目標，因此威速登金卡多不僅領先滿足綠色物流的需求，也是台灣善用資通訊(ICT)優勢，發展國內電動車供應鏈，讓台灣減碳腳步與國際接軌的最佳典範。

嘉里大榮物流董事長沈宗桂指出，公司在永續發展的推動上持續注入新的動力，除了從綠建築、綠電、AIoT應用、循環經濟等面向落實減碳政策，應用低碳運具也是不可或缺。此次導入威速登金卡多電動三輪車做為改善都會區最後一哩路的綠色布局，實現逐步引進低耗能、低碳排能源技術及具備節能標章的運輸載具，將有助增加整體配送效率及營運績效，並實現企業減碳及ESG(Environment環境、Social社會、Governance公司治理)永續目標，也期望能將企業永續的精神落實在營運的每一個角落，成為台灣物流業的標竿。

威剛強調，威速登金卡多已取得上路牌照，目前除了嘉里大榮正式交車出貨，也陸續與物流、電商及桃園大嵙崁環境永續發展基金會合作，看好在環保減碳趨勢推動下，將會有更多公部門單位、物流業者採用電動三輪車，提升配送效率與人員的產值。威速登下一階段也將配合不同地區、多元化運輸需求提供客製化車款，包括鄰里長公務、偏鄉長照服務、保溫、冷鏈及一般醫療用品短程配送等。同時，威剛開發的行車電腦系統，也提供各種智能車隊管理平台與程式應用，方便電商、物流業者及車隊公司有效規劃配送路線與人力、管理監控車輛配送狀態，減少無效配送與降低碳排放，讓綠色智慧物流發揮最大效益。