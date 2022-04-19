北市中山女中也傳出有老師確診。（讀者提供／游念育台北傳真）

北市中山女中也傳出有老師確診，經過學校防疫會議決議，有三個班級為該名教師的密切接觸者，因此分別居家隔離至4月24日或4月25日，全員已聯絡家長回家。另外學校在今日中午12點開線上課發會，議決本校全年級線上演練（2至3日），並呈報教育局核准。

中山女中今晚6點起校園將進行清潔消毒。晚自習取消，停止放學後各項活動，據了解，中山女中將改採線上教學演練22日，再視疫情狀況調整。