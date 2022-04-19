中山女中1師確診 全校採線上教學至22日 15:342022/04/19 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市中山女中1師確診 全校採線上教學至22日。（資料照／北市文化局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山女中也傳出有老師確診。（讀者提供／游念育台北傳真） 北市中山女中也傳出有老師確診，經過學校防疫會議決議，有三個班級為該名教師的密切接觸者，因此分別居家隔離至4月24日或4月25日，全員已聯絡家長回家。另外學校在今日中午12點開線上課發會，議決本校全年級線上演練（2至3日），並呈報教育局核准。 中山女中今晚6點起校園將進行清潔消毒。晚自習取消，停止放學後各項活動，據了解，中山女中將改採線上教學演練22日，再視疫情狀況調整。 汐止長照機構爆群聚 28人確診 陽性率近4成 新竹市災害防救演習 落實橫向垂直整合應變有效率 #新冠肺炎 #台灣 #中山女中 #確診 #線上教學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園分局淪陷 已16人確診 染疫人數恐再增加 09:572022/04/19 生活 台中明道中學傳2學生確診 校方深夜宣布停課3天 採線上教學 04:472022/04/19 生活 南韓解封與病毒共存 李準基即確診曝症狀 新劇拍攝進度曝光 09:232022/04/19 娛樂 雲林雙胞胎抓周1染疫 確診嬰急送加護病房 12:452022/04/19 生活 愛傳媒》疑似確診 防疫專線打不通靠這招 09:002022/04/19 生活 南投新增4人確診 台北小巨蛋聽阿妹演唱會使2人感染 15:292022/04/19 生活 北農疫情又炸！ 3天10確診 比照三級警戒管制 14:502022/04/19 生活 被陳時中一句話嚇傻 新版防疫保單隔離、確診補償都沒了 15:392022/04/19 財經 家長建議高三生停課到畢業 建中：有疑慮可請防疫假 14:112022/04/19 生活 北市各校停課不同調 家長炸鍋 04:102022/04/19 地方新聞 確診男外出爽玩重罰150萬 女友也染疫！倒垃圾挨罰20萬 13:332022/04/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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