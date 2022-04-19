鹿峰夜市位於沙鹿區星輝路與中山路田尾巷口，是全台中市第12座合法夜市。（經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

海線打卡新景點，「鹿鹿」彩繪正式亮相。經發局近日輔導核准全市第12處取得營業許可的沙鹿區「鹿峰夜市」預計在22日晚間正式開幕。經發局長張峯源表示，夜市有造型可愛的鹿鹿彩繪，還可遠眺鐵道伴隨山麓的田園風光，歡迎民眾來「踅」夜市，享用在地美食小吃。

鹿峰夜市位於沙鹿區星輝路與中山路田尾巷口，是全台中市第12座合法夜市，也是沙鹿區首座獲核准的路外攤販集中區，許可期間自2月16日至2028年2月15日止、共6年。

經發局指出，夜市占地約7029平方公尺，預計募集150家攤販，種類有美食小吃、百貨飾品及遊戲等，滿足各年齡層需求，若搭乘93、95、303、304及305路公車，抵達中山路站牌下車後，步行約10分鐘就能到達，歡迎民眾多多利用大眾運輸工具。

此外，夜市所在周邊，擁有豐富景點，白天可至沙鹿登山健行自行車步道、台中港區運動公園、舞衫生態公園、沙鹿南勢溪湧泉，及沙鹿電影藝術館等地遊玩；或前往海線三井outlet、梧棲文化出張所、頂魚寮公園、梧棲魚港、高美濕地等，沿途至港區藝術中心、清水眷村文化園區、清水紫雲巖，及鰲峰山運動公園等地，晚間再去逛夜市。

經發局強調，夜市取得營業許可後，市府將不定期實施營業稽查及防疫計畫查核，督導夜市落實環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生、消防公安及各項防疫措施等工作，確保夜市整體營運品質。也提醒民眾落實防疫，逛夜市時勿鬆懈，降低疫情傳播風險，才能安心逛夜市。