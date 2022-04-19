衛福部長陳時中日前透露BNT疫苗採購進度，因涉及商業合約，因此台灣無法和輝瑞直接購買。對此，民眾黨立委高虹安指出，去年民間企業想捐贈疫苗，遭到部分綠營人士質疑，看到現在陳時中遇到的困難，更能凸顯去年民間購買疫苗的專業性和堅持。

針對輝瑞兒童疫苗進度，陳時中日前透露洽購過程牽涉四方談判，包括輝瑞、BNT和上海復星及我方，18日在立院衛環委員會備詢進一步提到，商業合約還有很多需要突破，因兒童版疫苗製造是在輝瑞，而BNT沒有生產，陸港澳台的銷售權是在BNT，而BNT和上海復星簽了合約，其他區域則是輝瑞販賣的範圍，因此台灣無法和輝瑞直接購買，這裡面有一點點合約關係的複雜性。

對此，高虹安今接受媒體採訪表示，看到陳時中對媒體的透露，還有在立院的質詢，可以看出政府正在談BNT疫苗的相關採購，不論是三方或是四方採購合約，甚至利潤相關分配情形、合約框架、責任歸屬和政治敏感度等議題，確實都是進到疫苗相關合約談判的時候，會需要考量的事情。

高虹安稱，回顧去年5到7月，當民間企業想要捐贈疫苗，受到部分綠營人士質疑，現在看到陳時中今年1月稱，政府準備採購BNT疫苗，並親自捲起袖子來去做疫苗採購的談判時，陳時中才會知道代理權區域性議題，或是政府採購敏感性議題，甚至是複雜的合約框架，都是在採購疫苗時會遇到的困難，更能凸顯去年民間購買疫苗的專業性和堅持。