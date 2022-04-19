國內確診人數不斷創新高，防疫保單太夯，賣到產險公司提前下架，雖然保險局預估，本周有9張新防疫保單改版上市，但產險業者透露，被指揮中心台灣未來染疫率達15％、約350萬人口數字「嚇傻」，面對每天暴增的保單進件量，「不賠死才怪」，下架停售才是「上策」；主管坦言，改版的防疫保單「隔離」、「確診」補償將成絕跡。

新防疫保單少了隔離、確診補償，取而代之是住院日額、負壓隔離病房日額保險金，或者是法定傳染病喪葬費用補償金等，產險公司表示，保單設計以「損害填補」為原則。

看到新版防疫保單內容，第一線保險業務員形容「心都涼一半」，現在確診幾乎輕症，政府也鼓勵確診居家照護，甚至買普拿疼自行解決，試問要民眾買負壓隔離病房日額保險金、喪葬費用補償金做什麼？業務員直接下結論，「保費300元有找、但賣不動」，因為內容不切實際。

保險業務員表示，民眾瘋搶防疫保單，最想買的是「隔離」、「確診」補償，現實的狀況是，「民眾想買的，產險公司偏不賣」，而新上架的保障內容，民眾又興趣缺缺；對產險公司來說，「有防疫商品，不要被主管機關盯上就好了」。

民眾為什麼偏愛隔離、確診保險補償？專家分析，保障簡單又實用，當疫情再起，萬一收到隔離、確診通知，就可以拿著證明，向投保的產險公司領3、5萬元的補償金，這筆錢既能轉嫁住宿或醫療費用，又能彌補無法工作的經濟損失。

產險公司解釋，疫情瞬息萬變，原有的防疫保單是針對當時情況設計，從來沒想過台灣人人有染疫風險，如果早知道染疫率15％，保費絕對不會只收1000多元；民眾瘋搶防疫保單，各公司已達風險胃納量，只好忍痛停售、再推新商品了。