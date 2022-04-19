蔣嫌所偷取的電纜線。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

蔣嫌騎車從廢棄工廠離開。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄林園近期發生電纜線遭竊，派出所接獲工廠報案後成立專案小組，鍥而不捨調閱數十支監視器，鷹眼認出為蔣姓竊賊，在聲請搜索票逮捕蔣嫌時，又發現他藏有毒品，經擴大偵辦發現蔣嫌犯下多起電纜線竊盜並具有毒品前科，全案依竊案、毒品等罪嫌移送台灣高雄地方檢署偵辦。

高雄林園區一間工廠電纜近日遭竊，警方獲報後組成專案小組調查，比對附近監視器發現54歲蔣姓男子涉嫌重大，於是向台灣高雄地方法院聲請搜索票，16日上午6時許到他的住家搜索，果然在房間發現作案用油壓剪等工具，另外還發現1包安非他命毒品。

據了解，蔣嫌目前無業，想藉著變賣纜線金屬來購買日常用品，而被竊取的工廠處於半廢棄狀態且位置偏僻，故無監視系統，因此成為了蔣嫌下手目標。員警僅能利用數十支道路及公家監視系統進行比對，確認為蔣姓嫌犯竊取電纜線並運送至回收場欲進行變賣。

後續警方帶同蔣嫌至所竊取電纜線銷贓場所取贓時，當場扣得他所變賣11捆粗電纜線共、8捆細電纜線，均為銅、總重113公斤。全案依竊案、毒品罪嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

最近因為俄烏戰爭導致金屬原物料價格大幅上漲，導致有不肖之徒心生歹念，竊取他人鋼鐵材料或物品至回收廠變賣，警方呼籲民眾多加注意防範，亦請資源回收業者，切勿收購來路不明之物品，如發現可疑人事物，請立即報警處理，警民合作，共同維護轄區治安。

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