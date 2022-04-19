桃園市19日新增197例本土確診個案，衛生局長王文彥坦言，近期確診數攀升，確診者雖然可透過健保行動快易通得知自己確診，但市府派案、疫調量大，民眾往往須等6至24小時不等的時間，呼籲民眾得知自身確診後須趕緊與家人保持距離、並回想過去4天的接觸者。

王文彥表示，確診個案越來越多，預估明天會破200人，由於民眾都有下載健保行動快易通，可以快速得知採檢結果，但衛生局須派案、疫調等作業繁雜，民眾須等約6至24小時容易產生恐慌緊張感，呼籲民眾可以先做這2件事。

王文彥說明，如發現自己確診後，首先可以先檢視一下自己是否屬於無症狀、輕症患者，與家人保持距離，並檢視家中空間是否符合居家照護條件，第2件事回想過去4天是否有聚餐、長時間相處的密切接觸者，趕緊通知親朋好友，做好全民疫調，市府後續會做圖卡教導確診者後續相關流程。

王文彥說，20日起疫調資料也會導入11家責任醫院中，不僅衛生局人員會打電話詢問關懷，醫院護理人員也會做評估，詢問確診者每天的生活起居及健康狀況，順利的話10天後就會恢復正常生活。如有異狀也可透過遠距醫療獲得協助，明天也會一併公布送藥流程。

王文彥提及，若是小孩子確診有3至4成會發燒，如果除了發燒以外還有其他症狀，市內3家醫院有24小時專科及兒科，非上班時間可以找這些醫院做諮詢，詳細情形明天會再跟大家報告。

類普篩計畫針對尚未接種疫苗的小學生，王文彥表示，這部分還是要經過家長同意，預計下周二起開始做，可以得知小學生間的盛行率有多少。