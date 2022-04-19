雲林縣確診病例今天單日創新高，總計增加8例，其中斗六市品香日式居酒屋傳播鏈共5人，其餘是1名到台中市參加抓周活動的男嬰因發燒就醫、60歲被匡列的母親陰轉陽、30歲孕婦到醫院待產被檢出陽姓。

針對滿周歲的男嬰（案36703）染疫，雲林縣衛生局長曾春美表示，男嬰4月9日到台中參加抓周，17日咳嗽、流鼻水、發燒採檢確診，期間父母也曾帶到外縣市，男嬰的足跡大多是在二崙阿公、外公家。

曾春美表示，男嬰確診匡列居家隔離7人中，他的外公及龍鳳胎姊姊都確診，明天會公布。

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