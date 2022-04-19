首例2歲重症童離世！ 陳時中：深感不捨 明開會檢討送醫指引

指揮中心今天下午證實，感染COVID-19重症死亡的新北2歲男童，是逾2年疫情期間，全台年紀最小死亡個案，並有進行其他病毒檢驗，暫未發現其他病毒陽性反應。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情不斷升溫，國內首名染疫死亡幼童，4月13日發燒，14日採檢確診，當天即住進加護病房治療，經檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，醫院全力救治，仍於今天凌晨病逝，外界關注男童病況變化快速原因。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，這名染疫男童住院期間曾插管使用呼吸器並以類固醇、免疫調節劑治療，經台大醫院專家會診後，進一步使用瑞德西韋，雖投藥後部分指數稍微改善，但男童整體病況仍危急。

羅一鈞說，現階段推斷男童死因與COVID-19感染併敗血症腦幹腦炎為主要原因，確實有進行其他相關病毒檢驗，但目前沒有看到其他病毒檢驗呈現陽性反應，不過有些病毒培養沒這麼快，需要進一步確認。

有媒體問男童染疫感染源，羅一鈞表示，雖然男童家中是父親最先發病，但男童究竟是如何染疫已經難以釐清；指揮中心指揮官陳時中說明，現階段本土案例不一定會進行定序，若有後續序列或染病源頭結果，將儘速向外界說明。

據指揮中心統計，今年1月1日截至4月18日，10多歲以下個案共有2人，分別為1名中症（10多歲）、1名重症死亡（未滿5歲）。國內首名染疫死亡幼童事件，遭家屬質疑有延誤就醫問題，針對確診個案未來是否可能自行就醫，陳時中表示，確診個案須由衛生局安排，承諾將做出更明確安排指引。

今天雲林縣傳出1名1歲嬰兒確診住院消息，羅一鈞表示，這名嬰兒出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀後，採檢確診，病況輕微，在負壓隔離病房觀察治療，不屬於重症，是輕症個案，也並非年紀最小的本土染疫個案。

國內疫情持續升溫，外界關注醫療量能是否足以負荷，陳時中表示，全國專責及負壓病床總床數為5809床，空床數3567床，空床率61.4%，50家中央集中檢疫所總床數為6570床，其中1554個空床，空床率為23.7%，地方加強型防疫旅館共6家1195床，其中還有57個空床，空床率4.8%。