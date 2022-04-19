屏東確診＋17，屏縣府在相關足跡緊急清消。(屏縣府提供)

屏東縣政府19日公布17例確診個案，其中有9例為家族群聚感染，但有13例仍在疫調及追溯感染源，衛生局共匡列240人採檢，有182人居家隔離，自主健康管理58人，相關足跡均已陸續完成清消作業。

根據縣府疫調指出，17例中有4例與其他確診個案相關，包括參加內埔鄉妙善宮社交舞活動，與確診者足跡重疊，收到簡訊至醫院採檢陽性；另有分別在台南與台北服役的職業軍人，放假返家收到通知採檢確診。

不過令人擔憂的是，有13例仍在疫調及追溯感染源，其中9例分屬3個家族群聚感染，恆春地區有2個家族，為母親、兒子及2個8個月大的女嬰；另有一對母女確診染疫。而長治鄉一家庭群聚，包括一家三口爸爸、媽媽及3歲女兒皆確診。

其中案「37094」為某醫院急診醫生，院方於18日中午急診即停診，進行全面清消，同時召回看診病人、家屬及接觸的醫護人員採檢，共146人全部陰性。

屏縣衛生局表示，確診相關足跡包括屏東監理站、屈臣氏萬丹店、墾丁大街、屏東地方法院、全聯福利中心高樹店及楊家涼麵等。