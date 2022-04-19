一對愛侶感情要走得長遠，除了心靈上的契合，房事和諧也是不可或缺的，不過凡事還是適度就好，太過度不但可能傷及健康，也可能在雙方心中留下陰霾，泌尿科醫師邱鴻傑近日在節目上分享經手過的難忘個案，有對夫妻突然來求診，男方手拿紗布壓著下體，整片都是血，診斷後結果讓眾人都驚呆，竟然「整個斷掉」。

泌尿科醫師邱鴻傑近日在《醫師好辣》節目中，分享一個真實發生的個案，透露一對夫妻在某晚突然上門求診，年紀約40多歲，原本夫妻倆的候診號碼比較後面，但現場老伯伯病患看這位人夫拿紗布壓著下體，還沾滿鮮血，趕緊讓他們先看診。

這對夫妻進到診間，邱醫師發現人夫的下體正在冒血，趕緊讓他躺床上接受檢查，一看傻眼，男方龜頭底下的繫帶「整個斷掉」，問診才知道，夫妻倆熱衷於房事，頻率大概是一天一次，出意外那陣子，人夫陰莖包皮炎，但仍不減「性致」照常開戰，做到一半男方聞到血腥味，低頭一看發現下體竟流血，才來就醫。

邱鴻傑醫師解釋，其實下體發炎時是相當脆弱的，因此繼續行房的話，在某個姿勢下繫帶斷掉，也是很有可能發生的，加上繫帶那區塊血流豐富，男性這個位置受傷的話，自行用衛生紙、藥膏很難止住血，這位人夫也是到了診間用上止血凝膠，才停下出血的情況。