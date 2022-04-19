某公司副總經理許男，前年與友人到中市知名涮涮鍋店用餐，大啖海鮮鍋物及含生蛋的月見打拋豬飯後，竟腹痛、腹瀉不止，還導致敗血症、腸胃炎，一度進加護病房，共住院治療4天，怒告求償。餐廳辯稱，食材通過審核，質疑是吃了其他食物，台中高分院以許男與友人都腹瀉，業者無法證明食品安全性，判賠18萬餘元，雙方不得上訴。

許男在某公司擔任副總經理、常務董事等要職，收入頗豐，他在2020年9月1日晚間10時許與友人到位於中市七期商圈的某涮涮鍋店用餐，該店個人鍋單價近500元起跳，頗具知名度。

許男指控，他點海鮮鍋物及含有生蛋的月見打拋豬飯後，食用後發生腹痛、腹瀉，隔天只吃白粥就到醫院門診，返家吃藥睡覺仍未好轉，3日凌晨2時許到醫院急診，已導致敗血症、感染性腸胃炎、脫水及發燒等症狀，一度轉進加護病房，共住院治療4天。

許男不滿餐廳未提供安全、衛生食品，侵害他的身體健康，求償醫療費用、精神撫慰金等共83萬餘元。一審判決業者賠償28萬餘元，許男及業者均不服上訴。

餐廳辯稱，許男在9月3日凌晨到醫院就醫，離用餐後已經約30小時，質疑期間是否因食用其他食物而致病，餐廳員工處理食材全程配戴手套，且相關食材都通過審核，符合食品衛生安全衛生。

台中高分院法官審理時，許男同行用餐的友人出面作證，她用餐後當晚就腹痛及腹瀉，只吃喝白開水，沒有在吃其他東西，打電話向餐廳反映，對方回覆可能是生蛋造成，她就診時，醫生也說可能是蛋不乾淨。

二審法官認為，許男等2人到餐廳用餐後，確實發生腹痛、腹瀉，無法排除餐廳餐點不潔，且生蛋的蛋殼及海鮮等易遭汙染、保存不易，業者無法證明食品安全衛生無虞及許男是吃了其他食物而染病，依許男沒有必要以罹病來換取求償，而判決餐廳業者應賠償醫療費及精神撫慰金等共18萬961元。