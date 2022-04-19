台南市本土確診人數創下單日新高，19日不僅一口氣大增45人，更有至少35人的Ct值小於20，目前已匡列656名接觸者。其中，新傳播鏈部分，某科技公司職場衍生12例，參與拳擊體驗課程4案，有7例仍在疫調中；至於舊傳播鏈部分，軍營相關11例，阿妹演唱會相關及衍生7例，小琉球旅遊團衍生2例，宜蘭進香團、某學校橄欖球教練個案相關接觸者各有1例。

市長黃偉哲表示，今天全台共有1626例，台南45例大約只占2.7％左右，但還是要非常小心地謹慎面對因應，希望大家都能接種疫苗，尤其是追加劑。至於醫療量能的部分，目前台南市還相當足夠，至今專責病床的占床率大約20％左右，請市民朋友放心。

市府衛生局指出，科技公司傳播鏈中，有6例的Ct值小於20，還有2例Ct值未出，目前已匡列74名接觸者；拳擊課程4名確診者的Ct值全都小於20，已匡列21名接觸者；7例疫調中的個案，有6人的Ct值小於20，已匡列8人，並陸續進行疫情擴大匡列接觸者中。

至於舊傳播鏈，軍營相關有8人的Ct值小於20，已匡列108名接觸者；阿妹演唱會7例的Ct值全都小於20，已匡列453名接觸者；小琉球2例、宜蘭進香團1例、某學校橄欖球教練相關1例的Ct值也都小於20。