Christian Nater將接任台灣保時捷總裁

台灣保時捷總裁人事異動，原任台灣保時捷總裁Mathias Busse已於今年2月1日轉任德國福斯銷售處長，新任總裁 Christian Nater先前為韓國保時捷財務長，將於5月1日正式接任台灣保時捷總裁。台灣保時捷表示，在Christian Nater來台接任之前，將由現任通路發展處處長吳海峯擔任台灣保時捷代理總裁。

保時捷全球銷售及行銷執行董事會的成員Detlev von Platen表示：「Christian Nater已為保時捷服務近25年。無疑地，對於我們的品牌與產品來說他都是專家。Christian Nater將以其於韓國的經驗與對亞洲市場極高的熟悉度，帶領台灣保時捷更進一步在台灣這個成長中的新興市場中發展茁壯，而我們也認為台灣是個極具潛力與創新力的市場。」

Christian Nater在2018年到韓國保時捷任職前，他在保時捷的祖文豪森總部擔任SUV產品線──Cayenne與Macan的負責人，在此之前他也已在保時捷執掌多項要職。

台灣保時捷自2018年成立至今持續穩定成長，2021年在台交付超過4000輛車款，其中有五分之一為充電車款。除此之外，自保時捷台南都會概念店在去年開幕後，目前為止全台主打充滿精品氛圍的都會型銷售空間的保時捷概念店也已擴展至3家。