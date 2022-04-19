國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長後，也於日前辭去副秘書長一職，引起外界熱議。對此，國民黨秘書長黃健庭今表示，昨天已收到羅智強的書面辭呈，若他辭職意志堅決，會尊重他的想法，澄清當初指羅智強弱是基於地方反映，所以選策會在桃園沒有足夠提名羅的條件，並強調沒有所謂的口袋名單。

黃健庭今接受廣播專訪時表示，羅智強在3月初行腳活動到高雄時，自己與黨主席朱立倫曾一起陪同，高雄市的黨籍議員們也全員出動，因此當時認為羅自有的聲量加上地方支持，期待他可以在高雄為國民黨打出一場轟轟烈烈的仗，「後來羅智強突然說要轉戰桃園，自己確實有感到失望，但也尊重他的選擇」。

黃健庭說，那天他提到選策會已經「排除提名羅智強」，但這件事情不是因為羅智強宣布參選，他就立刻做出這個決定，實際上在整個討論提名過程，他和羅智強都有保持溝通，3月31日見面時就告訴羅智強，選策會在桃園沒有足夠提名他的條件。

針對桃園市長選戰，黃健庭表示，黨中央沒有所謂的口袋名單，只要能贏得選戰就是黨要的人，現在打選戰，陸戰、空戰都要有，缺一不可，黨中央從未說過要提名呂玉玲，現在民進黨也還沒有出牌，國民黨沒有道理要先決定提名誰，也不需要把最後的人選侷限在現在願意參加初選的人中。

黃健庭認為，若辦初選對他與國民黨主席朱立倫而言，真的是最輕鬆的作法，但初選結果是否就真能解決問題，找出最能勝選的人？初選容易被敵對陣營灌票，導致民調失真，而且容易造成黨內撕裂，表面上看似公平，但常常不是負責任的作法，民進黨也是除非不得已才舉辦初選。

黃健庭坦言，民進黨在台北市、台中市、桃園市也還喬不定人選，在此情況下，反而是國民黨提名狀況比較單純，除11個縣市長都要連任，待提名的南投縣長人選已經搞定，連江縣協調中，非執政的基隆市、台北市、台南市、屏東縣問題都不複雜。

他透露，目前只有桃園市、高雄市、新竹市、嘉義縣人選未定，當民進黨內部還要角力、未搞定時，國民黨已經一步一步往前走，媒體卻喜歡用放大鏡看待國民黨內部問題。