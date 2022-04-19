上海沒說錯，「世界需要上海」，上海封城所造成的經濟衝擊波已經遍及全球，美國政府、美國商會已經多次向中共當局喊話，呼籲取消清零政策；甚至中國地方政府也透過外媒、社交平台放出「解封」的空氣。

17日，路透引用消息人士說法報導，上海將於20日實現「社會面清零」(非封控區不再出現確診)，當天，一份號稱「20日清零」的文件也透過微信平台流出，而且沒有被中共網管刪文；但18日上海新增確診高達2萬5千多人，比前一天還多，「20日清零」可能只是地方政府刻意帶風向。

上海封城衝擊最大的中國外商也開始行動，美國、歐盟、日本的商會代表18日會見中國商務部長王文濤，討論中國清零封城措施對外商的影響；早在4月8日，中國歐盟商會已致函中國國務院和副總理胡春華，說明中國防疫措施對歐商的影響，並呼籲中國調整防疫措施，特別是對物流、供應鏈的嚴重干擾。

綜合中國外商近期針對上海封城所做的報告，51％的德國公司的物流和倉儲以及46％的德國公司的供應鏈完全被中國目前防疫所擾亂；中國美國商會近期調查也顯示，因為上海封城效應，過半美商調降今年財測，還有16%的美商考慮撤離中國。

日本駐上海總領事赤松秀一15日也致函上海市防疫首長，反映上海日企因防疫措施面臨的困難，呼籲市府協助解決封城導致的經營困境。

但北京當局顯然並不理會各方「取消清零」的要求。中共中央機關報《人民日報》18日發表評論員文章，呼籲全民支持中共總書記習近平提出的防疫政策，顯示清零政策不會改變。

18日，中國國家衛健委黨組書記、主任馬曉偉又在中共中央黨校機關報《學習時報》頭版頭條發文，題為「盡快遏制疫情擴散蔓延，堅決鞏固來之不易的防控成果」；他說，旗幟鮮明反對當前一些所謂的「病毒共存」等錯誤思想和「病毒流感化」等錯誤論調。

馬曉偉最後強調，堅決鞏固來之不易的防控成果，用實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

由於馬曉偉用「旗幟鮮明反對」的強烈字眼，至少在當前階段，「共存」的主張已經不是防疫問題，而是政治問題；可以想見，在今年年底中共二十召開前，清零政策不會改變，最多只是地方根據實際情況進行微調。