傳奇(4994)今天與Wemix Pte. Ltd.簽訂合作契約，將發展區塊鏈遊戲，預計第三季推出4X型SLG產品，預計今年透過Wemix區塊鏈平台上架2款區塊鏈遊戲，擴大遊戲海外布局。

傳奇去年法說會的產品上市規畫中，正研發一款SLG的遊戲，之後評估該遊戲可以發展為區塊鏈遊戲，公司也與WEMIX簽署合作協議，將這款SLG產品於今年第三季在該平台推出國際版。遊戲內容採用精緻細膩美式漫畫風格，結合先進的科技樹和魔法展開策略競合，融合角色養成、經營模擬與即時戰略，兼具策略與休閒塔防的豐富玩法，將為玩家帶來全新的遊戲樂趣。

Wemix平台是由2000年2月成立的娛美德有限公司(Wemade)所設立，娛美德是韓國指標性的遊戲公司之一，其代表作為「傳奇 ONLINE」。娛美德為強化區塊鏈事業，讓更多的遊戲可與全球用戶接軌，設立區塊鏈平台，讓用戶可享受到優質的遊戲產品(well-made)，用戶可透過遊戲獲得數位資產，以P&E(Play and Earn)的型態呈現，今年預計將有100款遊戲於Wemix平台上架，Wemix也在積極針對區塊鏈的技術做更進一步的發展與投資，展開豐富的合作計畫。

傳奇表示，將善用區塊鏈技術，來打造更好的產品體驗，目前開發中的產品不論是4X Game或MMORPG都很適合應用與發揮區塊鏈優點，傳奇期待利用平台優勢將遊戲推廣到全球市場。