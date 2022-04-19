Omicron新冠變異株如何突破疫苗防護網。

一項奧地利研究顯示，未接種新冠疫苗的民眾，在感染Omicron變異株後產生的免疫反應，不太可能保護他們免於感染其他新冠變異株，因為研究人員幾乎沒有檢測到能對抗其他變異株的中和抗體，呼籲接種加強針的重要性。

路透社報導，奧地利維也納醫學大學（Medical University of Vienna）團隊13日在預印本學術平台Research Square刊登最新研究，研究人員分析感染Omicron患者的血液樣本，發現不同於接種疫苗或感染其他新冠變異株所誘發的抗體，感染Omicron BA.1病毒株及Omicron亞型變異株BA.2的患者，他們體內誘發的抗體並不會中和其他新冠變異株。

已接種過3劑mRNA疫苗、但仍不幸突破性感染Omicron的患者，體內驗出能夠對抗2種Omicron病毒株的高濃度中和抗體，不過抗體的保護效力仍較對抗其他早期變異株來的低。

比較特別的是，研究人員發現從未接種過新冠疫苗或先前未曾感染過新冠病毒的族群，在感染Omicron變異株後，體內偵測到針對Omicron變異株的特定抗體，維也納醫學大學（Medical University of Vienna）研究人員史提亞齊（Karin Stiasny）及阿伯勒（Judity Aberle）表示：「我們幾乎沒有檢測到針對非Omicron變異株的中和抗體。」

研究人員總結，BA.2誘發的抗體似乎特別無法對抗任何其他變異株，強調加強接種加強針的重要性。

這份研究目前仍在科學期刊出版公司「自然集團」（Nature Portfolio）接受同儕審查。