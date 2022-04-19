台中車站2樓大平台通往1樓公車轉運站的A、B、C月台入口處，6座液晶顯示螢幕的公車電視牆即日起正式啟用。（交通局局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中車站2樓大平台通往1樓公車轉運站的A、B、C月台入口處，6座液晶顯示螢幕的公車電視牆即日起正式啟用。（交通局局提供／謝瓊雲台中傳真）

轉運中心搭車，從容又便利。台中車站2樓大平台通往1樓公車轉運站的A、B、C月台入口處，台中市政府交通局近日設置6座液晶電視牆，即日起正式啟用，盼讓通勤族與遊客，留在寬敞的2樓空間候車，待公車抵達靠站再下樓搭乘，不必再人擠人排隊等候，降低近距離接觸的染疫風險。

交通局長葉昭甫指出，台中車站是台中市區重要交通轉乘節點，台中轉運中心設有4座公車月台，可前往一中街、豐原、逢甲、高美濕地，及三井outlet等熱門商圈景點。

葉昭甫表示，疫情嚴峻，為兼顧大眾運輸與防疫需求，月台入口公車電視牆正式啟用，可即時顯示各月台、各路線公車，即時動態資訊，讓乘車民眾一目瞭然，更快速便利查看公車到站時間，享受優質的大眾運輸服務。

交通局表示，台中車站2樓大平台6座公車電視牆，可即時、完整提供各路線公車到站時間，候車民眾在公車到站前，可選擇留在寬敞的2樓大平台，駐足等候，而公車在即將到站的前3分鐘，電視牆會播放語音廣播提醒，清楚告知哪一路公車即講抵達車站哪個月台，以利候車民眾，提早移動到月台準備乘車，十分貼心。

交通局指出，過去尖峰時段公車月台常出現人多擁擠狀況，公車電視牆啟用後，盼能讓轉乘搭車變得更加方便、從容，減少民眾停留在狹窄月台、近距離人擠人的時間，降低疫病傳播風險；未來將持續滾動精進公車動態資訊，提升台中市智慧公車服務。