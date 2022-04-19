晶圓代工龍頭台積電為吸引人才加入及留住人才，將對逾5萬名員工全面實施「買股補助」，業界傳出，台積電的補助比重約在15％，可望7月開始實施，台積電則證實正在討論執行細節。消息一出引發網友熱議，有人直言「就綁樁呀，限制一定時間才能賣，讓員工捨不得走」、「直接配不是更有誠意」。

根據工商時報報導，台積電針對將補貼員工買自家股票且幅度約15%的消息，今日證實將首度針對補貼員工買自家公司股票進行討論，下月召開董事會有機會過關 。此外，台積電每年4月都會進行年度例行性調薪，預計今年平均調薪幅度將達8％，部分績效優異員工加薪幅度超過10％。

台積電破天荒要補貼員工買自家股票，引發網友熱議，有網友詢問，這樣更多人買台積電，能不能幫助台積電的股價向上走？其他人紛紛表示「想不到GG也淪落到要靠員工來撐股價了」、「直接配不是更有誠意」、「綁多久才能賣啊」、「也太爽了，台積對員工真的很好 對股東也好一點?」、「另類庫藏股？」、「超爽，買GG可以85折」、「套牢在台積，就不會想換工作了」、「不錯啦， 很多公司都有，變相加薪」、「就綁樁呀，限制一定時間才能賣，讓員工捨不得走」。

也有人表示，「員工持股信託在金融業很普遍，跟金融業學的這很常見」、「向外商ESPP看齊啊，讚」、「這就員工持股信託，不少公司有不是啥新玩意。這有限制領回的期間，遇市場反轉也是虧到本金。」

台積電美國存託憑證（ADR）收在98.77美元，上漲0.41美元，漲幅0.42%。台積電今天股價同步揚升，早盤一度上漲7元來到593元，市值增加逾1300億元，後股價略為壓回，終場上漲4元至565元。