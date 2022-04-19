新竹縣111學年度總量管制學校有14所，有13所在人口快速成長的竹北市，各校已完成新生入學登記，國中和國小分別將在21日和26日公告錄取名冊，縣府教育局指出，因成功國中增建校舍，並新建勝利國中和嘉豐國小2所新學校，已大幅減緩往年入學擠破頭的現象。

竹北市人口目前有20萬6千多人，在園區上班的科技族多遷住在竹北市東區，這10多年來，很多家長抱怨孩子無法就近就讀學區內的學校，尤其是被視為明星學校的成功國中，年年入學都爆超額。

縣府辦理成功國中增建校舍工程，去年10月完成地上4層2棟教學大樓有36間教室，111學年度應能提供學區內學生入學。

縣府同時在AI智慧園區興建的勝利國中，一期校舍工程預定8月15日完成，9月1日如期開學最多能招收600名國一新生，可解東興國中和六家國中學生人數暴增壓力。

縣府並在高鐵特定區文小一用地興建嘉豐國小，一期校舍工程也預計8月15日完工，可招收10班290名一年級新生，讓中興里、東平里及東興里的小朋友就近入學。

教育局因應學生入學需求修訂「新竹縣總量管制實施要點」重新劃分學區，111學年度總量管制學校共有14所，國小為竹北市六家、東興、十興、興隆、博愛、光明、安興、中正、嘉興等9所國小及新豐鄉松林國小，國中為竹北市成功、東興、仁愛及勝利等4所國中。

教育局副局長蔡淑貞說，因成功國中增建校舍及興建勝利國中和嘉豐國小，加上今年國一新生是「牛尾虎頭」出生，不像龍年生的孩子多，各總量管制學校擠破頭入學的現象已減緩很多。

總量管制實施要點中，要求租賃者需經法院公證租約，避免遷戶籍入學問題，各學校審核資料及居住事實查核後，國小和國中分在21日和26日公布錄取名冊，若入學排序有無法在學區內入學的新生，將轉介到非總量管制學校就讀。