為與國際學制接軌，台灣師範大學早在105學年度便在台大系統教務會議提案16周學期制。經6年推動，今(19)日宣布將自111學年度起，實施學期16周制度，此舉不僅創下國內高等教育先例，也帶動國內各大專校院重新思考更彈性的學期制度。

依現行《大學法施行細則》規定，大學學分計算以授課滿18小時為1學分為原則，因此國內各大專校院每學期上課周數皆為18周。然而，相較國外頂尖大學上課週數多為12至16周，我國學期週數確實較長。

台師大今日在官網表示，確定從111學年度開始，將學期縮短為16個星期，而第一學期自111年9月5日開始、12月24日結束；第二學期自112年2月20日開始、6月10日結束。

台師大教務長劉美慧指出，上課週數調整，在台大系統間醞釀許久，最先由台師大在於台大系統教務會議提案評估可行性，獲得其他兩校支持，於108年10月8日三校系統會議中決議開始推動。

劉美慧說，推行16周方案，目的是期待課程精簡深化，提升學生學習效率、強化自主學習能力。此外，透過暑期課程的規畫，有益於學生多跟業界連結、參加企業實習，或到海外交換、打工，累積國際足跡，甚至提早畢業。

台師大提到，目前許多大學表示要跟進16周方案，於此同時，教育部也邀集大專院校，討論大學實施第三學期方案的可行性。台師大的16周制度，不僅與國際學制接軌，有利學生國際化學習，也帶動國內大學彈性學制的變革，實為高等教育一大創舉。