雲林縣府社會處有1名委外人員因待產時被採檢確診，雲林縣消防局也有2人（明天公布）確診，縣長張麗善宣布即日（19日）起洽公民眾一律禁止進入辦公處所，並請至戶外戶外公民眾服務區辦理。

37879（30歲產婦）是雲林縣府委外單位人員，4月11日起請假待產，她並無症狀，19日凌晨到醫院生產時，於醫院採檢PCR陽性，CT值36，收治於外縣市隔離治療，感染源有待調查。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣府消防局也有內勤2名員工確診，共匡列14 人居隔，消防局110 名員工執行 PCR 篩檢，明日（20日）會公布。

張麗善說，為提高人流管控，即日起洽公民眾一律禁止進入辦公處所，請至戶外洽公民眾服務區辦理，縣府同仁隨身配戴服務證，以便值班人員確認身分，正副主管分流不出席同一場合。

如被要求隔離並有居家辦公需求，使用居家辦公 VPN網路在家辦公。