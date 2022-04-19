大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有19日在大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會上指出，近一段時間，全大陸疫情形勢呈現逐漸企穩態勢，但地區之間交叉輸入影響明顯，各地動態清零的任務十分艱鉅。他也表示，上海市近日疫情處於高位，社區傳播風險仍較高，防控形勢依然嚴峻，防控任務仍十分艱鉅緊迫。

吳良有說明，包含河北、江蘇、浙江、安徽、廣東、福建、遼寧等省疫情總體趨於平穩。而吉林省吉林市疫情持續好轉，處於下降趨勢，長春市疫情呈現下降態勢，近日新增感染者均為集中隔離發現，但由於感染基數大，社區風險未完全排除，需持續強化疫情防控措施，鞏固防控成果。

根據中新網引述吳良有說，大陸國務院聯防聯控機制綜合組仍繼續堅定不移貫徹落實「外防輸入、內防反彈」總策略與「動態清零」總方針，指導各地科學依法、精准防控，以最小的社會成本獲取最大的防控成效，統籌推進疫情防控和經濟社會發展。

他表示，各地要關注重點場所、重點行業人員，強化風險場所、風險人員的日常健康監測和核酸檢測，及時發現疫情苗頭、快速有效處置，堅決守住疫情不出現規模性反彈的底線。