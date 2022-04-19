國民黨桃園市長人選提名陷入混亂，外界認為黨中央屬意讓在地立委呂玉玲參選，但台北市議員羅智強也堅持不退，呂玉玲19日下午發出記者會通知，將在20日上午9點半在中壢古華飯店宣布參選。呂玉玲說，本來要在婦女後援會活動中宣布參選，但該活動因防疫因素取消，所以才會特別召開記者會宣布參選。

呂玉玲說，一直以來地方鄉親有很多勸進的聲音，而現在自己也準備好了，相關細節則會在明天記者會上公布。據了解，呂玉玲原定明日下午舉行「女力大團結、幸福大桃園」婦女後援會活動，原本規畫邀請上千人共同召開誓師大會，並在會中宣布參選，無奈因為疫情嚴峻關係而取消，所以才會決定公開召開記者會說明。

國民黨立委呂玉玲明天將正式宣布參選桃園市長。呂玉玲在地方勸進下，明天上午9時30分，於桃園古華花園飯店召開記者會。呂玉玲一肩扛起、在地承擔、大步向前，正式宣布參選桃園市長。