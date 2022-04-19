針對輕症確診者居家隔離照護，台中市府指出，市府已舉行多場跨局處會議，統整配套與SOP制度，台中市將在下周實施，細節出爐後會再向大家說明。（盧金足攝）

台中市19日新增50例本土確診個案，市長盧秀燕下午舉行防疫記者會表示，依台中市本土確診個案感染源樣態，分成已知群聚案10例、外縣市足跡史19例、感染源調查中21例，國內疫情仍持續發展，籲市民朋友盡量減少公眾聚會等社交活動，外出務必戴好口罩，落實個人防疫。

全國本土確診今日1626例，台中市今日新增50例，其中宜蘭進香團染疫人數已累計14人。

台中市長盧秀燕指出，全國本土確診累積為1626例，台中市今日新增50例，依今年1月統計至今的疫情快訊顯示，目前台中市居家隔離的民眾共有2251人，居家檢疫人數2128人，累計今年至今社區篩檢人數1萬275人，快篩陽性率0.39％，累計PCR篩檢人數3530人，陽性125人，陽性率3.5％。

「市府持續防堵疫情擴散」，盧秀燕強調，守護市民健康，此外，針對輕症確診者居家隔離照護計畫，隨著無症狀、輕症的確診者逐漸增加，大家關注輕症確診者居家隔離照護的實施情況，目前市府已舉行多場跨局處會議，統整配套與SOP制度，台中市將在下周實施，細節出爐後會再向大家說明。