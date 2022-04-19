台灣高鐵（2633）再度攜手國藝會，共同打造台灣高鐵藝術計畫「寶島隨身聽」，將布農族蘊含「祝福出行的人」及期待「豐收」的傳統歌謠—《獵前祭槍歌》，轉化為高鐵車廂內的廣播提示音，並推出四款以復古卡帶為設計靈感的限量版紀念車票，20日正式上線。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，感謝國藝會再次召集一群充滿創意與熱情的優秀藝術家，將旅客熟悉的車廂廣播提示音轉化成藝術的媒介。《獵前祭槍歌》中的在地元素與濃厚寓意，生動貼切地傳達出台灣高鐵誠摯祝福旅客的心意。

江耀宗指出，高鐵列車將自20日起將全面換新廣播提示音，四款紀念車票也自即日起透過車站的專屬自動售票機同步販售。希望藉由音樂藝術的撫慰力量，透過每一次車廂廣播提示音的播放，祝福旅客平安健康、一切順利。

國藝會董事長林曼麗則表示，這次台灣高鐵藝術計畫特別邀請擅長音樂與影像編創的藝術家柯智豪與陳怡潔組成創作團隊。除了廣播提示音外，更打造一台巨型LED「隨身聽」，預計6月起在高鐵雲林、彰化、苗栗三站巡迴展演，今天同時發表寶島隨身聽的主題曲—《慢慢快活》，由羅文裕、王宏恩、荒山亮三位歌手分別以三種母語創作，結合三地的古道生態元素採集，藉「隨身聽」讓觀眾就地展開一場驚艷的時空之旅，目睹與聆聽自然與人文之美。

台灣高鐵表示，由五面LED組成的「寶島隨身聽」大型聲光裝置藝術，預計6月16日起在雲林站首度亮相，隨後依序至彰化站及苗栗站展出。

除了作為主題曲《慢慢快活》的播放載體外，也將分別呈現藝術團隊深度踏查雲、彰、苗三條在地古道時所採集的昆蟲動態光影，藉由特殊的「光體採集取樣」手法，複印在地山林間的豐富生態。

同時，台灣高鐵即日起也針對雲林龍過脈森林步道、彰化十八彎古道及苗栗鳴鳳古道，推出「高鐵假期一日豐富行」旅遊產品，包含高鐵來回車票及當地特色景點的一日行程，並特別安排專人全程古道導覽，兩人即可輕鬆成行，規劃一趟「寶島隨身聽」藝術之旅。