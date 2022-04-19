藝人徐小可日前不滿停課標準，在直播批評衛福部長陳時中「一天到晚練肖話」，遭大批網友留言謾罵，夫妻倆也緊急道歉企圖滅火，昨（18日）夫妻倆再度開直播，除了警告酸民不要把孩子的隱私搬上檯面，否則將會提告到底，阿Ben更透露老婆為此事相當煩惱，已經萌生退出演藝圈的想法，不過卻被鄉民女神黃瓊慧狠酸：「這種假掰的SOP我看多了」。

徐小可夫妻昨（18日）開直播警告酸民，若是繼續轉傳小孩照片，不排除提告到底，對此，鄉民女神黃瓊慧忍不住反問：「你們是不是誤會了什麼」，接著指出徐小可警告網友轉發自己小孩的照片，是侵犯隱私的行為，畢竟他們不是公眾人物，但重點這些照片都是徐小可公開PO在臉書上，直言：「不覺得自相矛盾嗎？素材就你們自己提供的啊」。

黃瓊慧表示明星不想曝光小孩，都會在小孩眼睛上打碼來保護，但是從沒看過徐小可夫妻做出這件事，不就意謂著想要跟所有人分享家庭生活，接著提到阿Ben和徐小可揚言要「退出演藝圈」，她則狂酸：「演藝圈你自己想退就退，跟退讚一樣，不用特別情緒勒索粉絲啦」，直言：「這種假掰的SOP我看多了」。

阿Ben和黃鐙輝所屬的「板凳樂團The Bench Band」， 日前也由經紀人發聲道歉，坦承身為公眾人物卻做出不智行為，因此將提撥下月演唱會門票的10%收入，捐給疾管署造冊需要接受幫助的單位。