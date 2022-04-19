後疫時代，宅經濟帶動外送平台興起，先前就有位網友在臉書「報廢公社二館」發文分享，她每天早上都會叫外送早餐，多次遇見同一名媽媽帶著孩子來送餐，有次原po忍不住詢問是否有吃早餐，外送員媽媽搖搖頭便匆忙離開，隔天恰巧又是同一人，於是原po送了2個飯糰及米漿，溫馨之舉讓網友大讚，也讓人開始正視外送員的健康。

【統一陽光免費提供優質糙米漿 超營養好給力】

此事件在網路上不斷發酵，越來越多網友心疼努力跑單的外送員，此時統一陽光決定發揮影響力，攜手外送平台發起網路活動，希望藉由提供外送員免費早餐，達到實質的幫助，為他們打打氣！

時間對於外送員來說就是金錢，分秒必爭，往往沒空坐下來好好吃一頓飯，因此，用喝的就能攝取營養的糙米漿，成為外送員繁忙時的最佳選擇。統一陽光糙米漿特別嚴選優質糙米，保留外殼米糠和胚芽營養，不添加色素、香料及防腐劑，給予滿滿飽足感，並用糙米漿的香濃滋味開啟美好早晨，補充一天滿滿元氣。

統一陽光攜手foodpanda發起「陽光米早餐 糙級給力」網路活動/截取自統一陽光官方粉絲團

【號召你我鼓勵外送員 留言達門檻即送早餐組合】

外送員不分季節在外奔波，風吹雨淋已是日常，而外送員也可能是你我的家人，他們的健康需要被重視。統一陽光攜手foodpanda，於粉絲團推出「陽光米早餐 糙級給力」網路活動，號召網友留言給予外送員滿滿的「早餐穀勵」，留言超過5千則就贈送外送員糙米漿、超商飯糰的早餐組合，超過7千則留言加碼送陽光新鮮屋杯套。

活動一開跑，立即獲得熱烈回響，目前已累積6千位網友熱情響應！foodpanda riders臉書粉專插頭香表示「感謝各位外送夥伴們的付出」，網友留言跟進「身為同樣是外送員的人，大家行車平安，加油」、「感謝外送員不畏風雨付出辛勞」、「因為有你們，讓我們生活更方便，辛苦了」、「感謝日夜不停奔波的外送員」、「辛苦的背影讓人致敬」、「感謝辛苦的外送員，讓我們可以吃到熱騰騰的餐點」，眾網友皆不吝於表達對外送員的感謝。

6千位網友熱情響應留言給予外送員滿滿「早餐穀勵」/截取自統一陽光官方粉絲團

除此之外，統一陽光後續也與連鎖早餐店「瑞麟美而美」合作，外送員只要前往指定6家限定門市取餐，即可獲得糙米漿一瓶。店家暖心舉動紛紛獲得網友大讚，認為必須要用實際消費力挺店家！

每一份工作都值得被尊敬，在享受統一陽光糙米漿開啟美好營養早晨的同時，別忘了用行動支持、傳遞溫暖，致敬外送員就趁現在！