鐵道鋼軌若有氣泡或微細裂縫，放著不管可能會發展到斷裂；為強化鋼軌焊道超音波檢測品質，台鐵局去年11月15日起委由工研院制定鋼軌焊道超音波檢測作業標準，最小可以測出0.3公分裂縫。另外也建立人員訓練考照管理制度及辦理超音波檢測訓練，幫台鐵培養鋼軌超音波檢測的種子教官。

台鐵工務處副處長古正育表示，台鐵用超音波檢測鋼軌是10、20年前就這麼做，台鐵向廠商購買檢測儀，廠商教台鐵如何操作，之後就是師徒制傳承。執行的人員是各段各分駐所一組大概4、5人去操作，幾乎都是特考進來，也有從業人員，於周一到周五夜間檢測，每天約4到5小時。

古正育表示，過去超音波檢測鋼軌都是師徒制，比較沒有制度化；這次則由工研院依據國際標準規範ISO 9712，協同國內權威的財團法人非破壞檢測協會（NDT）一同規劃超音波訓練專班，包含初級超音波檢測員訓練專班、設備品質管理訓練及超音波審核員訓練專班。課程規劃除提供檢測人員具備儀器設備管理的相關知識外，針對超音波檢測作業的檢測前規塊校正、設備操作及結果判讀。

本次由各段原本就負責檢測鋼軌者或是有興趣者之中甄選出學員，訓練2梯次，每梯次35人，通過資格檢定者就可由工研院頒發「初級檢測員」證照，並從中再遴選30人培訓成為「審核員」也就是種子教官，未來可以成為台鐵局內部教育訓練講師，而台鐵也可自行辦理「初級檢測員」在職訓練及內部換證。

台鐵局透過在職訓練，從人員能力、方法流程與制度管理多面向改善鋼軌超音波檢測的精準度，期能早期檢出鋼軌瑕疵並予抽換，以提升軌道營運安全。