台灣基進林園、大寮區市議員參選人楊佩樺，近期在選區掛上競選看板，她穿著護士服，一旁搭配一句耐人尋味的slogan「可以胖不能壞」，引起討論，市議員邱于軒則還以顏色：「楊佩樺的自我勉勵和自我提醒，我覺得很好，提醒她自己不要變壞」，最後不忘說：「但我認為不用牽扯到身材，胖瘦都不能變壞」。

曾喊出「要下架邱于軒」的台灣基進林園、大寮區市議員參選人楊佩樺，近期在選區掛上看板，她穿著護士服，一旁搭配一句大大的「可以胖不能壞」，雖然沒有直接點出針對誰，但已經引起一陣議論。

說過自己有「基進邱于軒」稱號的楊佩樺表示，在地方走訪的過程中，時常被誤認為國民黨的邱于軒，雖然無奈，也要向大家澄清，儘管外表相似，但「內心大不同」、「理念大不同」、「言行大不同」、「立場大不同」。

楊佩樺說，身材從不是重點，心態才是核心，邱議員經常被攻擊身材，但自己認為胖並不是一個負面的形容詞，邱的惹人厭從不是因為身材，「是因為你壞」。

該看板露出後成功引起話題，對此，市議員邱于軒則回應：「這是楊佩樺的自我勉勵和自我提醒，我覺得很好啊，提醒她自己不要變壞。但我認為不用牽扯到身材，胖瘦都不能變壞」