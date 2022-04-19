衛生局長葉彥伯表示，這幾天確診的彰化縣內一共有5例12歲以下幼童，主要都是同住家人居格期間遭感染。（吳建輝攝）

王惠美表示，即日起啟動119安心防疫兒童緊急醫療後送機制，將不用透過衛生局解除墊子圍籬程序，可以直接啟動兒童緊急醫療後送，避免來回通報的時程來延誤黃金治療時間。（吳建輝／彰化傳真）

彰化新增13例包括北台灣環島進香團新增6例，值得注意的是其中3例為5歲以下幼童。（吳建輝／彰化傳真）

彰化縣今天新增13例，其中4例是5歲以下幼童，有1例為日前參加阿妹演唱會30歲女性的1歲外甥，為這波疫情年紀最小確診者，而隨著兒童病例數攀升，彰化縣長王惠美也宣布將啟動兒童醫院緊急應變機制，將開設兒童專責病房待命收治。

彰化新增13例包括北台灣環島進香團新增6例，值得注意的是其中3例為5歲以下幼童；苗栗社交群聚確診的男子傳染給岳父；參加阿妹演唱會30歲女性傳染給1歲的同住外甥；桃園、台中社交活動40歲男子，另外還有4名戶籍彰化在外縣市群聚的確診個案。

王惠美表示，即日起啟動119安心防疫兒童緊急醫療後送機制，未來119接獲居家隔離或居家檢疫的兒童有出現需緊急醫療的警示徵兆，將不用透過衛生局解除墊子圍籬程序，可以直接啟動兒童緊急醫療後送，避免來回通報的時程來延誤黃金治療時間。

衛生局長葉彥伯表示，這幾天確診的彰化縣內一共有5例12歲以下幼童，主要都是同住家人居格期間遭感染，目前這些確診孩子都送到負壓隔離病房治療，都是剛發病確診，沒有重症的情形，因12歲以下到現在都還沒施打疫苗，特別是5歲以下風險相對更高，因為免疫系統還沒有完善，所以在治療上我們也都會特別謹慎。

葉彥伯強調，除居隔或居家檢疫兒童外，若一般民眾發現家中幼童有呼吸困難、持續胸痛、胸悶、甚至出現意識不清、抽蓄、皮膚、嘴唇、指甲床發青等症狀，也應該盡快就醫。