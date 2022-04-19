自新冠疫情在上海爆發以來，許多上海居民遇到日常食品與基本物資嚴重短缺問題，許多市民提出為何政府部門配送物資時主動搭配中成藥連花清瘟，懷疑運用公權力浪費寶貴的物流運力圖利廠商。具有專業醫生背景的知名科普網站丁香醫生與一些知名媒體更公開質疑與反對濫發這種藥物，卻遭到部份網民扣上政治帽子，指其受美國資本指使惡意詆毀中醫藥產業。

據《德國之聲》報導，連花清瘟這帖號稱可以抗新冠病毒並緩解症狀具有療效的中藥方劑，在新冠疫情爆發2年多來一直受到高度爭議。而在上海封城期間物資短缺情況下還能隨配送物資進入一般市民家中，因而引發質疑。這次的爭議在網上擴大起源於4月13日大陸富豪王思聰在微博上轉發視頻質疑「世衛組織'推薦'連花清瘟，誰告訴你的？」他並且在微博上表示，證監會應嚴查 (連花清瘟生產商) 以嶺藥業。王思聰後來刪除了該則評語，但保留了質疑連花清瘟的視頻。

報導說，隨後幾天有大量網民在社交網路平臺質疑大陸官方長期推介連花清瘟的做法。尤其是已經被封城居家半個多月的上海市民，紛紛發帖揶揄稱，家裡缺糧少菜，唯獨不缺防疫部門多次配發的連花清瘟。一篇由自稱外送司機撰寫的微信公眾號文章稱，在為市民配送生活物資時，配送單位強制要求搭配連花清瘟，大約會佔去1/3的運力。

隨後這篇文章被具有醫學專業背景、知名的丁香醫生公眾號在多個社交網絡平臺上轉發並批評強制配送連花清瘟的做法，呼籲網民不要隨便服用這些功效不明的藥劑，短時間獲得大量點讚。而且在官方資料中並未推薦使用連花清瘟預防新冠病毒感染，最新版《新冠診療方案》中也只提到可以作為輕症或普通型新冠患者的治療藥物。許多知名媒體更刊文警告上海市民「沒病不要亂吃藥」，連花清瘟根本就「不是新冠預防藥」，這些指責大多稱這款中藥「沒有經歷過嚴謹的臨床試驗流程，無法驗證其預防或治療疾病的實際效果」，而且藥劑含61種化合物，成份極為複雜，說明書上也沒有明確標示其副作用。

丁香醫生在其發表的末尾還列出了文章的合作作者，分別是暨南大學藥理學碩士謝望時、北京積水潭醫院呼吸科副主任醫師王小燕、空軍軍醫大學唐都醫院傳染科副主任醫師王素娜等知名專家，文章隨後也獲得了一些中國官方媒體的轉載。

網民隨之也挖出多年前抗擊SARS期間連花清瘟膠囊遭質疑的報導，但仍有部份網民指責丁香醫生居心不良，認為其受到美國資本的操縱，惡意詆毀中醫藥產業，有藉機推銷美國輝瑞新冠治療特效藥Paxlovid的嫌疑。

報導說，連花清瘟的生產商以嶺藥業股價已經在王思聰發帖質疑後連續重挫跌停，該公司回應質疑聲稱必要時會通過法律手段維護合法權益。