就在世界一片能源荒之下，英國勞斯萊斯的小型核反應爐（SMR）可望在2024年中獲得當地政府批准，且最晚能在2029年前加入供電行列。

目前，英國政府已在3月已開始審查，預定11月可提供這家橫跨航太與國防的豪華車商，大約5.46億美元融資援助。因為，SMR基於安全性較高以及模組組裝較容易之下，減少對傳統燃料依賴且降低有污染性的碳排放。

勞斯萊斯指出，若現在接收來自全球訂單，最晚2029年之前SMR就可以支援發電。每座SMR約可供電470MW電力，約耗資18億英鎊，大概23.4億美元。同時，所需面積約有10英畝，大概只有10個足球場那麼大，較傳統核電廠來得小很多。

SMR與傳統一般核能反應爐不同，因為建置成本更低且完工速度更快，甚至還可以裝置在船隻以及飛機上。另外，模組化也表示，從工廠出貨後置於貨櫃內，經由陸海空不同方式搬運，到達目的地之後就可以快速組裝使用。