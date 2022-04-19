新北中和一名2歲男童14日確診後入住加護病房，經6天搶救仍於今天凌晨病逝，而現行的防疫制度也引起各界熱議。對於男童染疫後是否有延誤送醫，衛福部長陳時中竟說「沒有特別延誤的地方」，中廣董事長趙少康忍不住痛批他毫無同理心，並要求陳時中有點肩膀，負起完全責任，公開向全民道歉。趙少康更指出，現在的防疫措施真的亂七八糟。

趙少康今天(19日)在臉書上表示，2歲的孩子來不及認識世界，真是令人痛心。男童送醫過程遭到延誤已經是不爭的事實，家屬求助無門，可以想像當時心情有多焦急，陳時中竟然冷冷回答「沒有特別延誤的地方」，毫無同理心，聽了實在讓人心寒。

趙少康指出，政府的無能與不作為，比病毒還恐怖。新冠疫情爆發已經2年多，蔡政府的防疫作為永遠在宣揚自己多麼厲害、多麼「超前部署」，但事實上從一開始的缺口罩、缺疫苗，到現在連快篩試劑都不夠，然後說好的口服藥也嚴重不足。更可惜的是，因為指揮中心沒有預先擬定兒童施打疫苗計畫，才會在今年3月底銷毀一批過期的BNT疫苗，現在12歲以下小朋友卻面臨沒有BNT可打，只好打莫德納的困境，蘇內閣除了編列8000億預算，花錢補貼外，到底還會做什麼？

趙少康認為，現在的防疫措施真的亂七八糟，要不要居隔？怎麼隔離？怎麼送醫？不要說小孩、學校不知道，就連大人都不知道。染疫男童家屬控訴，當時因尚未被匡列給予案號，所以119不能出車，無論是打給119、衛生所、衛生局或1922，都無法在第一時間給予協助，顯見包括防疫、救護跟醫療體系都出現了大問題。

趙少康直言，每天下午2點的防疫記者會，一干官員照本宣科，對防治疫情毫無幫助，就像是交差了事，陳時中根本心已不在此。今天無辜的2歲男童不幸染疫死亡，6-11歲的兒童疫苗家長擔心害怕，這些事情陳時中不會在意、也不會感到愧疚，因為他只想快點抽身，擺脫疫情泥沼。趙少康更說，「我要嚴厲要求，請要選台北市長的陳時中有點肩膀，負起完全責任，並公開向全民道歉。」