Kia首款純電智慧跨界休旅EV6上市前限量500台迅速完售並暫停接單，其中頂規車型GT-line在接單數中更擁有超過五成占比，總代理台灣森那美起亞於今日宣布售價158.9萬元起正式上市。

台灣森那美起亞表示，Kia EV6是Kia首款以全球電動車模組化平台（E-GMP）為基礎打造的新世代電動車，受惠於E-GMP平台賦予EV6擁有超高速充電的效能、高續航里程、絕佳的操控性以及寬敞的車室空間等多項優勢。Kia EV6搭載標準版58kWh以及增程版77.4kWh兩種高壓鋰電池組，同時支援400V與800V電能系統，與J1772（Type1）和CCS1兩種充電介面，在240kW直流超高速充電下，從10%充電至80%僅需18分鐘，且充電4.5分鐘即可行駛100km。根據WLTC測試數據，Kia EV6 Air增程版車型最高續航里程可達到560km。

Kia EV6有Auto/Lv0/Lv1/Lv2/Lv3/Max i-PEDAL等6種智慧動能再生制動系統，在Auto模式下，車輛於滑行時系統可依據監測雷達對前車距離或車速來判定，進而主動調整智慧動能再生的等級，提升旅程續航力。此外，Kia EV6同時支援V2L車外電器電源分享，外部單向放電功能提供1.8千瓦的電能，足夠24小時運作一台大型電視和一台空調主機，讓The Kia EV6化身為隨身可用的行動電源，在旅程中可以隨時隨地為電子設備供電。此外，在GT-line頂規的車型，更搭載V2L車內電器電源分享，無須任何轉接頭，隨時可在車內使用110V的電子設備，為日常通勤或是長途旅行增添更多便利性。

為打造多元化充電服務網路，台灣森那美起亞致力於拓展電動車使用環境，聯合多家充電營運夥伴包含EValue華城電能、EVOASIS源點科技、TAIL特爾電力加入Kia充電服務行列中，目前合作夥伴們旗下的AC交流充電站超過137站，DC直流快充站提供超過35個據點，且將於2022年擴充至90站，打造The Kia EV6車主便捷輕鬆的充電網絡。為進一步滿足車主對於超高速充電站的需求，台灣森那美起亞也規劃在五大地區的展示中心設置Kia快速充電站，包含了台北、台中、台南、高雄、及屏東五個經銷據點，未來將設置高達240kW的高效充電樁，全面為The Kia EV6車主帶來嶄新純電行車生活。

Kia EV6以獨特外觀搭配創新內裝設計，搭載多項人性化科技，為Kia新世代電動車帶來革新的全新風貌，其車頭採用Kia全新設語彙DIGITAL TIGER FACE，以天翔之翼數位日行燈，結合IFS LED智能前方照明系統，展現出高科技的氛圍。側面輪廓展現了Kia跨界設計的美學，結合現代、時尚和空氣動力學，銳利的線條和高科技細節形成鮮明對比，在設計中營造出一種張力感。感應式自動啟閉車門手把、車身輪廓照明燈、20吋鋁合金輪圈，搭配車尾以雙月之刃貫穿尾燈組，每一個細節都開創新世代電動車的美學新風貌。

Kia EV6以寬敞的座艙搭配豐富多元的車內配備，為車主帶來前所未有的體驗，搭載雙12.3吋全景曲面顯示螢幕，搭配64色可調氣氛燈，同時支援Apple CarPlay/Android Auto，為駕駛帶來極致的沉浸式體驗。車內另搭載一鍵切換數位控制面板，E-SHIFT電子旋鈕排檔系統，Qi手機無線充電功能與多個USB充電孔，打造以駕駛為中心的車室空間。

E-GMP平台給予Kia EV6寬大舒適的車室空間，擁有電動寬景天窗，與以GEONIC永續混合面料製作的人體工學座椅，搭配一鍵放鬆模式，能大幅降低長途駕駛的不適感同時提升乘坐體驗。除了舒適的車室空間，Kia EV6提供寬敞的彈性多元的置物空間，後行李箱擁有520L置物空間，在後座椅背傾倒下可擴充至1300L，同時也額外提供最高達52L的前車廂承載空間，以實用且靈活的空間機能性滿足車主日常用車需求。此外，Kia EV6搭載14具「英國之寶」Meridian頂級環場音響系統，提供每位乘客宛如身歷其境的高音質饗宴，Kia EV6同時擁有ASD引擎聲浪模擬系統（ASD），滿足熱愛引擎加速聲的車主。

車系編成方面，EV6擁有Light標準版（58.0kWh）、Air標準版（58.0kWh）、Air增程版（77.4kWh）及GT-line e-AWD增程版（77.4kWh）4種車型，除GT-line e-AWD增程版採前後雙馬達外，其他皆為後置單馬達車型。EV6 Light與Air標準版車型可輸出170 ps最大馬力與35.7 kgm最大扭力，增程版則可輸出229 ps的最大馬力與35.7 kgm最大扭力。而EV6 GT-line車型在雙電動馬達的加持下，更具備強悍的325 ps及61.7 kgm扭力峰值，僅需5.2 秒即可完成0~100 km/h加速。為提供多元的駕駛感受，The Kia EV6更搭載Comfort舒適、Eco節能、Sport運動、Snow雪地等四種駕馭模式，讓駕駛能依道路情況與個人喜好進行調整，沉浸於截然不同駕馭感受中。

Kia EV6全車系搭載符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含SCC全速域智慧巡航控制系統、FCA前方主動防撞輔助系統（含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測）、SEA 車門防撞安全輔助系統、SVM 3D環景輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統、BCA盲區防撞主動煞車輔助等多項主動安全科技，確保能最大限度地保障乘客及行人的安全。被動安全部分， EV6全車系標配7具SRS輔助氣囊，搭配UHTS超高剛性鋼材，提供全車乘客完整更進階的安全防護。

此次更導入RSPA遙控智慧停車輔助系統，只要運用鑰匙遙控，即便在車上無人的狀態下，輔助系統也能安全地將Kia EV6開進或駛離停車位，偵測到路障或行人時也會自動煞車，讓停車變得先進便利、貼心又安心。

即日起至4月30日下訂即享專屬禮遇：1.5萬元原廠配件金、V2L車外電器電源分享（市價3萬元)、家用充電設備（市價3萬6750元）與價值超過6萬元跨品牌充電營運商一年免費無限快充（EVALUE華城電能、EVOASIS源點科技、TAIL特爾電力）等專屬禮遇。