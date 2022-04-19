基隆崁仔頂魚市累計25人確診，聯誼會今日上午無預警宣布自主休市3天。市長林右昌表示，目前可知魚市染疫源頭來自幾名魚行員工，已立即投放快篩試劑，供攤商監測健康狀況。

林右昌指出，崁仔頂每天達上萬人流動，許多消費者來自台北灣、外縣市，過去疫情嚴峻時期曾實施雙罩一套，並要求攤商至少接種2劑疫苗，他提及，這次群聚案在本市一開始爆發疫情前並沒有案例，感染源可能來自其他地方。

林右昌表示，自從大台北首都圈爆發疫情後，許多群案例很難釐清感染源，目前能得知，崁仔頂群聚源頭最早來自某幾名魚行員工，魚市迄今累計25人染疫。

今早崁仔頂聯誼會宣布自主休市3天，林右昌強調，市府與聯誼會有密切聯繫，日前已投放快篩試劑，有許多確診員工，都是透過快篩找出，接下來會請所有攤商進行PCR採檢。

最後，林右昌說，市場接觸人多，希望攤商能加強自主健康監測，最好配戴雙罩一套，且3至4天自行快篩一次，確保健康狀況。此外，市府目前沒有餘量快篩試劑，未來會針對重點區域投放，待中央撥補後，視疫情狀況配發。