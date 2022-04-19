新北中和2歲男童確診重症，經搶救無效今宣告不治，立法院民進黨團總幹事鄭運鵬指出，針對新北市長侯友宜提及的「中央管制過多」盼他可以具體提出，避免事件再度發生。對此，新北市新聞局聲明，侯市長並沒有使用「中央管制過頭」的字眼，是希望中央調整相關就醫規範，以面對疫情變化的需要，請鄭運鵬委員不要曲解市長發言的原意。