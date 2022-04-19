中和2歲童過世 綠營指侯友宜稱「中央管制過多」新北回擊 16:382022/04/19 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北中和2歲男童確診重症，經搶救無效今宣告不治，新北市長侯友宜今上午哽咽證實。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北中和2歲男童確診重症，經搶救無效今宣告不治，立法院民進黨團總幹事鄭運鵬指出，針對新北市長侯友宜提及的「中央管制過多」盼他可以具體提出，避免事件再度發生。對此，新北市新聞局聲明，侯市長並沒有使用「中央管制過頭」的字眼，是希望中央調整相關就醫規範，以面對疫情變化的需要，請鄭運鵬委員不要曲解市長發言的原意。 綠委分享假新聞 民眾黨發言人：大立委成農場文網軍 健身房「3劑令」惹議 綠委辯護：不會有職業歧視 #管制 #過多 #發言 #鄭運鵬 #曲解 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快篩需求上升 獲專案製造核可 瑞基寶齡富錦 帶勁 04:102022/04/17 產業特刊 回應美聯邦議員訪台 大陸駐美使館發言人：堅決反對 10:382022/04/15 兩岸 新北浮洲橋下橋險象環生 民眾盼廢除機車道 16:582022/04/14 生活 2歲男童重症過世 民進黨團盼侯友宜說清楚 12:042022/04/19 政治 年底選戰開打 民進黨發言人亮相 林錫耀自虧：我比較醜 16:562022/04/13 政治 國貿局預告物種管制輸入 浣熊、巴西龜再也買不到 21:052022/04/18 生活 2022誰來做老大》桃園市議員 藍綠白發言人 投入選戰拚高下 04:102022/04/13 政治要聞 金正恩偕李雪主參拜錦繡山太陽宮 無發言閱兵 14:142022/04/16 國際 民進黨團支持紓困條例延長1年 綠委：也支持特別預算買快篩試劑 13:432022/04/18 政治 環保署預告「限制含石綿產品輸入」草案 17:232022/04/19 財經 疫情燒進北市府！媒事組替代役確診 3名發言人都隔離 00:222022/04/16 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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