郭泓志、「王子」邱勝翊、邱宇辰、晏柔中、吳心緹、潘君侖及王品澔等人聽到高收視率都相當開心。（台視、好看娛樂提供）

王品澔（左）、潘君侖（右）不小心用壞郭泓志價值20萬的離心器。（台視、好看娛樂提供）

聚集昔日旅美棒球員郭泓志、「王子」邱勝翊、邱宇辰、晏柔中、吳心緹、潘君侖及王品澔的實境節目《全明星觀察中2》，首播即受到好評，郭泓志私下「原味大內褲」的癖好也遭到公開。

7人搬入民宿的第一天就開始摸索家電用品，潘君侖、王品澔光是洗衣服就花了5分鐘研究洗衣機，經過一番苦心才讓洗衣機開始運轉，當潘君侖詢問郭泓志說：「郭哥襪子要洗嗎？」不料郭泓志竟回說：「不用！」接著又說：「我內褲比較大件（也不用洗）！」令潘君侖只能尷尬微笑，驚覺原來郭泓志有保留原味大內褲的癖好。

另外，破壞王潘君侖、王品澔在健身時，不小心將郭泓志鍛鍊體能的離心器拉壞，瞬間蒸發20萬，2人在聽到高昂的費用後驚呆不已，更笑說等收到帳單那刻就要吃土了。

眾人在聽聞首集高收視的好消息後，紛紛開心向觀眾道謝，潘君侖開心表示，「謝謝大家喜歡看我們私下的樣子，如果三周連續第一名男生們要不要在泳池來個感謝祭慶功。」晏柔中高興的說：「昨天準時的收看播出，因為離拍攝已經一段時間，看到影片才想起當時發生什麼事，一開始真的微尷尬跟客氣其實邊看邊笑。相信後面會越來越親密，互動上也會越來越直白的本色演出。」。

王品澔分享即將推出的第二集中將有神秘大來賓出現，請觀眾敬請期待，吳心緹也透露可以期待下集中，7人組隊划龍舟對抗地方媽媽的爆笑演出，到底結果如何一定不要錯過。《全明星觀察中2》每週日晚間八點於台視主頻首播，晚間十點於myvideo上架；4月23日起，每週六晚間八點於衛視中文台播出，晚間十點於《全明星觀察中》官方YouTube上架全集； 4月30日起，每週六晚間八點於MOMOTV播出。