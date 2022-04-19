家庭聚餐案則新增2名確診者，是職場同事與同事家人，該傳播鏈累計達52人；另1位是參加進香團確診的家人，其餘個案仍在疫調中。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

晶園會館喜宴案19日新增6人，2人是參加喜宴，其中4人是永巢氏不動產（羅東交流道店）的同事與家人，累積確診人數為49人，衍生累積接觸者確診92人，合計共達141人。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央19日宣布宜蘭縣新增61個確診者，晶園會館喜宴案增加6人，家庭聚餐案增加2人，另1個確診者是進香團確診的家人，還有5位參加全中運輕艇項目選手確診；迄今宜蘭縣已有49位校園確診者，全校停課有17所，部分班級停課則有10所；為保孩子健康，宜蘭縣衛生局預計到校篩檢2036人。

晶園會館喜宴案19日新增6人，2人是參加喜宴，其中4人是有巢氏不動產（羅東交流道店）的同事與家人，該不動產累計11人染疫；收容所疫調迄今是22位確診，包含2名保全、10行政人員及10名收容人，收容人就地安置隔離中；參加喜宴的累積確診人數為49人，衍生累積接觸者確診92人，合計共達141人。

家庭聚餐案則新增2名確診者，是職場同事與同事家人，該傳播鏈累計達52人；另1位是參加進香團確診的家人，其餘個案仍在疫調中。

另外有23位選手參加全國中等學校運動會輕艇項目，其中5位篩檢為陽性確診， 剩下18位為陰性，1位確診者在陽大檢疫所觀察，其餘22位皆在家居家隔離；因在外縣市確診，確診後直接回宜蘭隔離並未進入校園，選手分屬的頭城家商跟吳沙國中無須停課。