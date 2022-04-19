國內出現首例兒童重症死亡，引發家長不滿。去年因「武漢包機」為小明發聲的台商會長徐正文，今天中午率多位家長到疾管署抗議，痛批到現在中央至地方對居家隔離匡列、就醫的SOP都不清不楚，讓家長無所適從，疫苗接種政策也慢半拍，先前為何不先開放BNT疫苗讓幼兒接種？

徐正文指出，兩歲兒童感染致死凸顯我國防疫三大問題，首先是疫苗政策不明，去年有BNT疫苗時，為何不先讓小朋友接種預防重症？而且現在BNT用完了也不購買，若買不到就讓民間團體來買。

徐正文說，國內僅通過莫德納可供幼童使用，但莫德納的劑量卻是BNT的數倍，國際間接種資訊相當少，政府為何要拿小朋友當實驗品？政府應提出更多清楚的保護力、副作用、劑量資訊，才能讓家長打得安心。

另外，徐正文也指出，學生的停課標準、居家隔離匡列與居家照護SOP中央與地方並不一致，對於需要停課或確診的小孩，家長都一問三不知，也不知道孩子感染後該如何處理，家長若同時有工作，企業是否該啟動快篩與居家辦公？都沒有進一步指引。

徐正文說，衛福部長陳時中應好好專注防疫工作，不要再想台北市長選舉，今天特別贈送他與台北市長柯文哲被討厭的勇氣一書，也期盼蔡總統、蘇院長能出面協調購買兒童BNT疫苗。