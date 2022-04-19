香港政府華員會致函香港特首選舉唯一參選人李家超，指須提高公務員向心力，並要求港府承擔起僱主基本責任，保障公務員少受及免受語言暴力傷害。

香港政府華員會表示，經歷過社會運動及疫情，有需要凝聚公務員的歸屬感，香港需要一支忠誠廉潔、專業高效、具視野及士氣的公務員團隊。華員會認為團隊的向心力、承擔感及執行力對施政成效有直接影響，建議制定公務員政策，令團隊可以與時俱進、滿足「一國兩制」所需，並要求港府承擔起僱主基本責任，保障公務員少受及免受語言暴力傷害，可以有尊嚴及有效地執行職務，並推動社會向「語言暴力說不」。

華員會指，有必要培養公務員對國家的認同感，以及增強他們對「一國兩制」的認識，具備一國胸懷及國際視野，才能應對複雜的政經社及國際環境所帶來的挑戰，協助實踐「以結果為目標」的施政方針，就此，公務員事務規例及培訓規定，均須適當修訂，令公務員透過多渠道參與國情及世情的學習。

華員會表示，支持李家超「同為香港開新篇」的競選口號，要求李進一步釐清治港理念，以爭取社會上最大團結，並提出幾點建議，包括從嚴從實穩控疫情，做好頂層統籌組織預案，以備疫情反覆及新一波來襲，創造令社會持續復常及盡快通關的條件。其他建議包括，促進香港融入「大灣區」，制定短中期具體措施加快房屋供應，借鑑「大陸速度」簡化建屋流程。