雞蛋營養價值高且煮法多變，是飯桌上常見的食材之一。一名男網友分享，早上煎荷包蛋時，發現雞蛋蛋白竟呈現血紅色，還帶有血絲、血塊，讓他嚇得驚呼「感覺快孵出小雞了」。行政院農業委員會表示，雞蛋的蛋黃或蛋白上有血絲、血塊等，即為「血斑蛋」，只要把血絲、血斑或血塊剔除，並將雞蛋煮熟還是可以吃。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」PO出一張照片，並表示，昨天在賣場買了一盒雞蛋，不料今（19日）早上煎荷包蛋時卻看到了驚嚇的一幕。從照片可見，平底鍋上的荷包蛋與常見的不同，不僅蛋白的部份呈現血紅色，蛋黃旁邊還有清晰可見的血塊與血絲，讓他忍不住驚呼，「感覺快孵出小雞了」。

照片曝光立刻掀起網友熱議，「第一次看到這樣的」、「有點驚悚」、「這我不敢吃」、「這種蛋腥味超重」、「血蛋，這個很臭」、「鴨仔蛋的概念」。也有人建議，「通常這種蛋不太乾淨，容易感染和腐敗，最好別吃」。

行政院農業委員會曾發文表示，蛋黃或蛋白上有血絲、血斑或血塊，即為「血斑蛋」，可能是母雞在排卵過程中，因濾泡破裂或輸卵管摩擦出血，導致血液滲到蛋黃或蛋白內。至於是否可以食用？農委會指出，血斑蛋並無食安問題，營養成分亦不會受影響，只要把血絲、血斑或血塊剔除，並將雞蛋煮熟即可食用。