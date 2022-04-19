據南方＋用戶端4月19日消息，近日大陸中央批准孟凡利任廣東省委委員、常委、副書記和深圳市委書記，免去王偉中的深圳市委書記職務。

據《長安街知事》引述公開資料顯示，孟凡利出生於1965年9月，山東臨沂人，1986年3月加入中國共產黨，1986年7月參加工作，研究生學歷，經濟學博士學位。

從1982年至1986年，孟凡利在山東經濟學院（現為山東財經大學）會計系商業會計專業學習。畢業後留校任教，後任財務會計系副主任、主任。2000年6月，孟凡利離開高校，到山東省財政廳任副廳長、黨組成員。

2005年轉任山東省魯信投資控股集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記，2009年任魯信集團董事長、黨委書記、總經理。2013年3月，他任山東省商務廳廳長、黨組書記。

直到2013年7月，孟凡利出任煙台市委副書記、市政府黨組書記，8月任煙台市代市長，2014年1月當選煙談市市長，2015年5月接任煙台市委書記。2017年3月，孟凡利調職副省級城市青島，任市委副書記、代市長，4月當選青島市市長。

2020年9月，他跨省履新，任內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記。2021年11月30日，中國共產黨內蒙古自治區第十一屆委員會舉行第一次全體會議，選舉孟凡利為自治區黨委副書記。此後，他繼續兼任包頭市委書記，直至此次赴廣東工作。