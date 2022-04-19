小朋友經常發生將異物塞入耳朵、鼻腔的狀況，異物五花八門包括珠子、玩具等，南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森提醒家長，發現異物「入侵」小孩時，不要自行嘗試挖除，以免造成更嚴重的傷害。

南投4歲男童，將BB彈塞進耳朵，家人在右耳中看到異物，嘗試圓珠掏出，但是徒勞無功，於是帶著男童到南投醫院就診。

賴文森指出，小朋友常發生異物塞入耳朵及鼻孔的情況，常見的異物有珠子、棉花、水銀電池及玩具等；家長發現孩子的耳朵或是鼻腔有異物時，切勿自行嘗試將異物取出，因為多數家長不知道耳朵、鼻腔內部結構，很可能將異物往內推入更深處，或是造成周邊黏膜的傷害，如果異物長時間滯留於耳朵及鼻腔，可能會發生感染及其他併發症，因此，應該盡早就醫由專科醫師取出。

耳鼻門診治療時，醫師會使用器械將異物夾出或吸出，外耳道有幾個狹窄部位，而男童耳中異物剛好就卡在其中，因此，醫師利用迴紋針自製的勺狀器械，從內側往外側勾出BB彈。

賴文森表示，耳朵或是鼻腔有異物卡住時，如果幼童無法配合，哭鬧扭動身體，或是遇到複雜的情況時，必須安排全身麻醉，讓小孩在平靜狀態才能將異物取出。

小孩子對身體很好奇，有時會將小東西塞進身上有洞的部位，因此，提醒家長要教育孩子，不能將東西塞入體內，家中日常的小東西收好，放在孩子無法接觸的地方，並且多留意孩子的行為，發現異狀盡速送醫，降低異物造成的傷害。