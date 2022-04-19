台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

阿妹演唱會有工作人員確診，外界認為北市對大型活動會否有新規範，市長柯文哲19日表示，中央沒有打算升高防疫等級，也沒有特別動作，感染數會大幅上升，明天起北市12個行政區，凡是確診者原則上居家治療，家裡不適合的、沒人照顧才考慮到防疫專責旅館。

柯文哲今指出，今天新增1600多人確診，依照其他國家經驗，到一個數字後就會跳上去了，有轉折點，台灣如果爆發大概沒辦法應付，昨天是信義區啟動居家照護，他預期感染數目會大幅提升，從1000、1200例這樣爬，現在1600例，轉折點就會飆上去，不管從南韓經驗都是這樣。

他表示，如果一切管制都不動，預期會出現大量的感染，現在重症不是很多，既然中央沒有打算升高防疫等級，也沒有特別動作，感染數量大幅上升，明天開始北市12個行政區，凡是確診者原則上居家治療，家裡不適合的、沒人照顧才考慮到防疫專責旅館。

柯文哲說，現在一旦有確診、居家隔離，以區域化來處理，速度會快一點，明天開始台北市從本來北市衛生局疾管科的工作，分散到12行政區，由區長當防疫指揮官，開始啟動照顧社區化、地區化。