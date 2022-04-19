4人餐潮品集。（ 台北神旺大飯店提供）

母親節澄江日本料理。（台北神旺大飯店提供）

組合餐伯品廊。（ 台北神旺大飯店提供）

看好母親節外帶商機，台北神旺大飯店集結館內餐廳「伯品廊」、「潮品集」及「澄江日本料理」即日起至2000年5月31日分別推出獨具特色的母親節限定外帶組合餐，自5月1日起，預訂母親節外帶分享餐單筆金額滿3000元，贈價值1680元起的「黛寶拉SPA專屬體驗券」1張，數量有限，贈完為止。

1樓伯品廊西餐廳針對份量提供彈性選擇，推出雙人與四人組合，優惠每套雙人分享價1080元；4人分享價2080元；至於2樓潮品集中餐廳針對喜愛潮州菜式及鮮製港點的民眾，設計了適合家庭聚餐的母親節合菜「潮饌港點外帶餐」豐富菜色包含招牌潮州滷水鵝、瑤柱鮑絲羹、干煎鯧魚片、蒜香脆皮雞(半隻)、潮州匯小炒等經典潮菜，搭配主廚手工製作的筍尖鮮蝦餃、蜜汁叉燒酥、荷香珍珠雞與流沙奶皇包，以及人氣潮味甜品「潮州綠豆爽」，每套原價4280元，優惠價3280元，適合4人分享。

此外，館內4樓的東區日本料理名店「澄江」亦推出具有日式情懷的母親節宴席料理，每套原價4880元，優惠價4295元，豐盛的菜餚可供4人共享。

同時，為了降低外出搭乘大眾交通工具的風險，台北神旺大飯店更貼心提供，協助預約雙北地區計程車外送服務，讓民眾免出門就能安心在家與歡度母親節，除了提供現場提貨的服務，亦同步開放於神旺速速購官網 (https：//buy.sanwant.com.tw/)提供預訂服務，以上優惠均須提前3天預訂，，詳情可洽02-2772-2121 台北神旺大飯店轉各餐廳。