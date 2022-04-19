在經過復活節星期一假日休市後，19日歐股一開盤就走跌，一度來到兩周新低點。目前，STOXX 600指數在455.03點，跌4.79點或1.04%。

在俄烏戰事持續，以及對聯準會可能大力緊縮貨幣之下，19日歐股曾創下兩周最差，觀光與營建族群表現最不好。

因美國通膨漲太多，聖路易斯聯邦準備銀行再度認為，就算日後聯準會一次升息3碼也不足為奇。

Scor跌2.6%，這家法國再保險業者曾表示，將記入俄烏衝突所衍生的相關賠償金。