《國際金融》歐股滑跤 兩周最慘 16:402022/04/19 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在經過復活節星期一假日休市後，19日歐股一開盤就走跌，一度來到兩周新低點。目前，STOXX 600指數在455.03點，跌4.79點或1.04%。 在俄烏戰事持續，以及對聯準會可能大力緊縮貨幣之下，19日歐股曾創下兩周最差，觀光與營建族群表現最不好。 因美國通膨漲太多，聖路易斯聯邦準備銀行再度認為，就算日後聯準會一次升息3碼也不足為奇。 Scor跌2.6%，這家法國再保險業者曾表示，將記入俄烏衝突所衍生的相關賠償金。 《國際金融》躺平太久無法翻身 日圓往128前進 《國際金融》復活節假期 歐股周五和下周一休市 #歐股 #兩周 #19日 #聯準會 #國際金融 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》貶破126.6 日幣創20年新低價 14:482022/04/15 財經 《國際金融》等待ECB消息 歐股以靜制動 16:292022/04/14 財經 《國際經濟》經濟前景看不清 防禦成股海明燈(2-2) 09:112022/04/18 財經 《金融》星展銀陳昱嘉：Q2股優於債 美亞歐股看2好1壞 15:292022/04/19 財經 桃園破百人居家照護 19日提前啟用加強型防疫旅館 15:242022/04/17 生活 美國將爆升息潮 星展估2022年升滿9碼 17:322022/04/19 財經 《國際金融》ECB政策持穩 歐股堅挺 09:522022/04/15 財經 《國際經濟》通膨＋升息 華爾街大行看淡美國經濟 12:182022/04/15 財經 《國際金融》觀望ECB會議 歐股淡靜 09:432022/04/14 財經 升息環境下 科技龍頭股大幅勝出 04:102022/04/14 投資理財 《美股》消息面：貝萊德估Fed只會升息至2% 選擇與通膨共存 10:582022/04/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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