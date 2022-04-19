許多民眾出國時都會被國外列車的廣播鈴聲小小驚艷到，成為旅途中印象深刻的聽覺記憶！為了讓藝術融入生活，台灣高鐵公司4月20日起將深具特色的布農族的《獵前祭槍歌》轉化為新一代的車廂廣播提示音，讓台灣獨有的原住民「聲音資產」透過每日頻繁往返北中南的高鐵車廂，與台灣或世界各地的旅客驚喜相遇。此外還邀請藝術創作團隊打造台灣高鐵藝術計畫「寶島隨身聽」，主題曲《慢慢快活》更由3位歌手以台語、客語、布農族語合唱，希望讓民眾與「藝術不期而遇」。

台灣高鐵公司今（19）日與國家文化藝術基金會共同舉辦台灣高鐵藝術計畫「寶島隨身聽」記者會，再度攜手打造台灣高鐵藝術計畫「寶島隨身聽」。高鐵董事長江耀宗表示，此次除了將布農族蘊含「祝福出行的人」及期待「豐收」的《獵前祭槍歌》轉化為車廂廣播提示音，並推出4款以復古卡帶為設計靈感的限量版紀念車票。

國家文化藝術基金會董事長林曼麗表示，這次特別邀請藝術家柯智豪與陳怡潔組成創作團隊，除了廣播提示音，更打造一台巨型LED「隨身聽」，預計6月起在高鐵雲林、彰化、苗栗等3站巡迴展演。今日記者會現場，歌手羅文裕、王宏恩、荒山亮也以客語、布農族語及台語共同演唱寶島隨身聽主題曲《慢慢快活》，並結合三地的古道生態元素採集。