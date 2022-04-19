針對國軍裝備問題，在野黨團今召開記者會，與會的在野黨立委公布基層軍人對於國軍裝備的陳情，並針對國軍個裝的規格、驗收標準、驗收單位獨立性提出質疑。

時代力量立法院黨團於今日召開「國軍裝備安全實用遠比帥氣強悍重要——子彈不會看你帥不帥」記者會，總召邱顯智委員首先表示，日前接獲現役志願役基層軍人的陳情，指出2017年開始發放的新型國軍個裝，其實並不安全，也不符合基層在第一線的實際使用。國軍裝備的問題，大家都知道，就只有國防部假裝不知道，甚至會對外粉飾太平，對內高壓噤聲。如在特戰兵向總統反映教召員可以用到全新的裝備，志願役裝備卻要自購之後，第一線部隊竟然收到「禁止使用自購裝備」的命令。

邱顯智一一說明基層軍人反映國軍裝備的問題所在，如頭盔不抗凹陷、品質堪憂，而防彈背心的抗彈板，根本無法抵抗國造穿甲彈的射擊，一打就穿。此外，更有頭盔的滑軌尺寸特殊不具各牌盔燈相容性、夜視鏡結合座稍微撞擊就會斷裂、瞄準鏡的十字絲歪斜導致精度不夠、魔鬼氈設計彈匣袋在戰場上可能暴露位置等問題。

幹事長王婉諭接著指出，其實保護國軍的裝備的規格老舊和驗收標準的爭議問題，早已存在多時，但軍備局卻始終不願正面回應這些疑點。以最重要且基本的頭盔為例說明。頭盔應通過三個測試：「貫穿測試」、「防破片測試」、「凹陷測試」，美國通用的 ACH 頭盔即會進行前述測試。然而，國軍到在 2017 年的建案卻還是採取 40 年前公布的老舊頭盔標準，該標準中，完全沒有「凹陷測試」，而不抗凹陷的頭盔，經射擊會因為擠壓頭骨而造成士兵傷亡。

王婉諭再以抗彈板為例，指出國軍同樣採用較老舊的抗彈標準（NIJ-STD-0101.04），而非早於 2008 年即公布的、現行國際通用的標準（NIJ-STD-0101.06），選用舊版標準，導致抗彈板就和頭盔一樣沒有環境測試，規避了新版驗收標準裡的標準溫度和濕度，以及受高溫與潮濕影響之環境。王婉諭質疑，國防部難道是把國軍的生命當玩笑嗎？用 40 年前的標準來測試、驗收，除了怠忽職守外，難以想到其他解釋。

最後副總召陳椒華委員呼籲，我國的軍備規格應該要接軌國際，在設計與需求端採用美國軍規或北約標準，在驗收端，更因納入第三方公正驗證單位，才能確保有好的裝備保護國軍，讓國軍可以安心的保衛國家。